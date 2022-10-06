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Разведслужбы США посчитали Украину виновной в убийстве Дугиной

Источник:
The New York Times
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Фото: © vk.com/dashjbh

Разведслужбы США считают, что подрыв машины Дарьи Дугиной был совершен с санкции украинских властей, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Источники издания рассказали, что Вашингтон был не в курсе готовящегося убийства Дугиной, и выступил бы против него, если бы знал. США никоим образом не участвовали в нападении, не передавали разведывательную информацию и не предоставляли иную помощь, заверили американские источники.

О выводах разведслужб представители Белого дома были проинформированы на прошлой неделе. Как отмечает газета, власти США выразили свое неудовольствие Киеву, хотя украинская сторона отрицала причастность к убийству Дугиной.

Журналист и политолог Дарья Дугина — дочь общественного деятеля и философа Александра Дугина — погибла вечером 20 августа. Автомобиль, за рулем которого она находилась, взорвался и сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.


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Политика #Мир #Громкое дело
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