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Буддийский лама перечислил составляющие здорового завтрака

Источник:
Sibnet.ru
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Яичница на тарелке
Фото: © Бесплатный фотобанк / CC BY-NC-SA 2.0

Завтракать нужно обязательно, но пища не должна быть холодной, а также контрастной по температуре, сообщил лама Еши Намжил на странице Курумканского дацана Бурятии во «ВКонтакте».

Еда утром должна быть теплой. Идеально подойдет каша с маслом, тушеные овощи, супы. А вот увлекаться холодными йогуртами, соками, сырыми фруктами, сырами нельзя. Перед завтраком можно выпить стакан теплой кипяченой воды с ложечкой меда, а через полчаса приступать к еде.

Вредно пить или есть холодные блюда и напитки до или после горячего завтрака. Лучше выждать хотя бы пару часов, прежде чем пить холодный сок, воду, есть мороженое. Температура пищи за один прием должна быть примерно одинаковой температуры.

«Подавляющее большинство болезней происходят из-за того, что мы едим много, едим несовместимое, едим не вовремя и неправильно. Пока молод организм, метаболизм силен. Но ничего вечного не бывает. Молодость и здоровье проходят», — подчеркнул он.

Но человек, по его словам, сам может продлить качество и продолжительность своей жизни, если попробует исправить отношение к пище, скорректирует рацион и правила питания.

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Жизнь #Еда #Бурятия
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