Световые столбы в Белгороде вызвали переполох

Жители Белгорода вечером во вторник наблюдали в небе яркие желтые столбы. Необычное свечение даже связали с работой лазерного комплекса «Пересвет», но многие полагают, что это природное явление.

Фото и видео желтых столбов появились в пабликах Белгорода. По словам местных жителей, явление наблюдали в районе теплиц. Местоположение лучей дало основание утверждать, что это как раз свет от них.

Вторая версия — это световой столб. Оптический эффект представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся вверх от Солнца во время его заката или восхода.

Еще одно предположение — использование Россией лазерного комплекса «Пересвет». «Сегодня было впервые применено новейшее оружие РФ», — написал военкор Андрей Руденко в телеграм-канале.

«Пересвет» — комплекс российского лазерного оружия. Большая часть информации о нем засекречена, предположительно, он выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны. 4 октября 2022 года Министерство обороны РФ заявляло об экспериментах с иностранными спутниками.