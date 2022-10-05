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Световые столбы в Белгороде вызвали переполох

Источник:
Sibnet.ru
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Жители Белгорода вечером во вторник наблюдали в небе яркие желтые столбы. Необычное свечение даже связали с работой лазерного комплекса «Пересвет», но многие полагают, что это природное явление.

Фото и видео желтых столбов появились в пабликах Белгорода. По словам местных жителей, явление наблюдали в районе теплиц. Местоположение лучей дало основание утверждать, что это как раз свет от них.

Вторая версия — это световой столб. Оптический эффект представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся вверх от Солнца во время его заката или восхода.


Еще одно предположение — использование Россией лазерного комплекса «Пересвет». «Сегодня было впервые применено новейшее оружие РФ», — написал военкор Андрей Руденко в телеграм-канале.

«Пересвет» — комплекс российского лазерного оружия. Большая часть информации о нем засекречена, предположительно, он выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны. 4 октября 2022 года Министерство обороны РФ заявляло об экспериментах с иностранными спутниками.

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Жизнь #Гео #Армия
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Топ комментариев

Иркут 69

Если нет предмета для разговора, то зачем нужно разговаривать? Всё решит победа на поле боя.

krasprol

Карманный совфед... Он одобрит всё что угодно.

Partizan1996

Вот она мощь второй армии мира.

Danilon

Для того, чтобы вместо Арматы, эти танки 60 х годов встретилось с оружием 21 века. Видимо, какой-то странный...