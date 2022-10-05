Более 200 тысяч мобилизованных прибыли в войска

Минобороны России выполнило планы по частичной мобилизации более чем на две трети, сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
«На сегодня в вооруженные силы прибыло свыше 200 тысяч человек. <...> Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах», — сказал министр обороны.
Глава Минобороны подчеркнул, что призванных по частичной мобилизации будут направлять в районы проведения СВО только после боевого слаживания вместе с уже задействованными подразделениями.
Шойгу уточнил, что срочники, которые сейчас заканчивают службу, вернутся домой, а новые призывники будут служить в подразделениях, не задействованных в спецоперации.
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