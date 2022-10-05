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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Более 200 тысяч мобилизованных прибыли в войска

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны России выполнило планы по частичной мобилизации более чем на две трети, сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

«На сегодня в вооруженные силы прибыло свыше 200 тысяч человек. <...> Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах», — сказал министр обороны.

Глава Минобороны подчеркнул, что призванных по частичной мобилизации будут направлять в районы проведения СВО только после боевого слаживания вместе с уже задействованными подразделениями.

Шойгу уточнил, что срочники, которые сейчас заканчивают службу, вернутся домой, а новые призывники будут служить в подразделениях, не задействованных в спецоперации.

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Топ комментариев

Иркут 69

Если нет предмета для разговора, то зачем нужно разговаривать? Всё решит победа на поле боя.

krasprol

Карманный совфед... Он одобрит всё что угодно.

Partizan1996

Вот она мощь второй армии мира.

Danilon

Для того, чтобы вместо Арматы, эти танки 60 х годов встретилось с оружием 21 века. Видимо, какой-то странный...