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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мобилизованный найден мертвым в военной части Омска

Источник:
Sibnet.ru
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Житель Красноярска, призванный в армию в рамках частичной мобилизации, найден мертвым в военной части Омска.

Жена погибшего рассказала NGS24, что ей позвонили из военной части и сообщили о смерти мужа. Смерть мужчины изданию подтвердили в Бюро судебно-медицинской экспертизы Омской области, но причина «временно не установлена до выяснения обстоятельств».

Женщина утверждает, что от близкого друга супруга, с которым он был мобилизован одновременно, поступали «тревожные сообщения» о том, что в части им якобы угрожали на фоне конфликта с другими мобилизованными.

«У нас есть подозрение, что он не сам, потому что у Димы не было никаких суицидальных наклонностей, никаких попыток. У него двое маленьких детей. Когда он уходил, был в бодром состоянии духа, собирался вернуться живым и здоровым», — рассказала супруга другого красноярца, с которым погибший дружил и был мобилизован в одну часть.

С начала частичной мобилизации в России известно как минимум о шести умерших мобилизованных — в Новосибирской, Тюменской, Свердловской областях, а также в Кабардино-Балкарии и на Дальнем Востоке. Минобороны РФ и следственные органы официально не сообщали о случаях смерти в военкоматах или учебных пунктах, где находятся мобилизованные.

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ЧП #Происшествия #Армия #Красноярск #Омск
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Топ комментариев

Иркут 69

Если нет предмета для разговора, то зачем нужно разговаривать? Всё решит победа на поле боя.

krasprol

Карманный совфед... Он одобрит всё что угодно.

mosquito__2010

Вот люди. По своей продажной душенке других мерят. Позорники.

Danilon

Путин о ТАКИХ традиционных семейных ценностях говорил ? Брак ради компенсации ? Как мы до этого дожили...