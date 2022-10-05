Мобилизованный найден мертвым в военной части Омска

Житель Красноярска, призванный в армию в рамках частичной мобилизации, найден мертвым в военной части Омска.

Жена погибшего рассказала NGS24, что ей позвонили из военной части и сообщили о смерти мужа. Смерть мужчины изданию подтвердили в Бюро судебно-медицинской экспертизы Омской области, но причина «временно не установлена до выяснения обстоятельств».

Женщина утверждает, что от близкого друга супруга, с которым он был мобилизован одновременно, поступали «тревожные сообщения» о том, что в части им якобы угрожали на фоне конфликта с другими мобилизованными.

«У нас есть подозрение, что он не сам, потому что у Димы не было никаких суицидальных наклонностей, никаких попыток. У него двое маленьких детей. Когда он уходил, был в бодром состоянии духа, собирался вернуться живым и здоровым», — рассказала супруга другого красноярца, с которым погибший дружил и был мобилизован в одну часть.

С начала частичной мобилизации в России известно как минимум о шести умерших мобилизованных — в Новосибирской, Тюменской, Свердловской областях, а также в Кабардино-Балкарии и на Дальнем Востоке. Минобороны РФ и следственные органы официально не сообщали о случаях смерти в военкоматах или учебных пунктах, где находятся мобилизованные.