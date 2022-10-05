Мобилизованный найден мертвым в военной части Омска

Житель Красноярска, призванный в армию в рамках частичной мобилизации, найден мертвым в военной части Омска.
Жена погибшего рассказала NGS24, что ей позвонили из военной части и сообщили о смерти мужа. Смерть мужчины изданию подтвердили в Бюро судебно-медицинской экспертизы Омской области, но причина «временно не установлена до выяснения обстоятельств».
Женщина утверждает, что от близкого друга супруга, с которым он был мобилизован одновременно, поступали «тревожные сообщения» о том, что в части им якобы угрожали на фоне конфликта с другими мобилизованными.
«У нас есть подозрение, что он не сам, потому что у Димы не было никаких суицидальных наклонностей, никаких попыток. У него двое маленьких детей. Когда он уходил, был в бодром состоянии духа, собирался вернуться живым и здоровым», — рассказала супруга другого красноярца, с которым погибший дружил и был мобилизован в одну часть.
С начала частичной мобилизации в России известно как минимум о шести умерших мобилизованных — в Новосибирской, Тюменской, Свердловской областях, а также в Кабардино-Балкарии и на Дальнем Востоке. Минобороны РФ и следственные органы официально не сообщали о случаях смерти в военкоматах или учебных пунктах, где находятся мобилизованные.
Иркут 69Если нет предмета для разговора, то зачем нужно разговаривать? Всё решит победа на поле боя.
krasprolКарманный совфед... Он одобрит всё что угодно.
mosquito__2010Вот люди. По своей продажной душенке других мерят. Позорники.
DanilonПутин о ТАКИХ традиционных семейных ценностях говорил ? Брак ради компенсации ? Как мы до этого дожили...