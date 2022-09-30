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Трамп вызвался посредником в переговорах России и Украины

Источник:
ТАСС
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Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Бывший президент США Дональд Трамп призвал Белый дом поспособствовать заключению мирного соглашения между Россией и Украиной и предложил себя в качестве главного переговорщика.

Трамп высказался в связи с «диверсией» на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Он призвал власти США сохранять спокойствие и напомнил о ситуации на Украине.

«Катастрофа России и Украины никогда не должна была случиться, и не случилась бы точно, если бы президентом был я. Не надо все делать еще хуже из-за этого подрыва трубопроводов», — цитирует ТАСС Трампа.

Он призвал власти США действовать «стратегически, умно» и «заключить сделку прямо сейчас». «Обеим сторонам она нужна, и обе они ее хотят. Весь Мир на кону. Мне группу возглавить, что ли?» — заявил экс-президент.

Трамп ранее выразил уверенность, что боевые действия на Украине не начались бы, сохрани он президентский пост. «Не останется ничего, кроме смерти и разрушений», если не будет переговоров между Москвой и Киевом, подчеркнул экс-президент США.

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Политика #Мир
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