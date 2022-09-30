Глава Дагестана матом раскритиковал методы мобилизации

Глава Дагестана Сергей Меликов с использованием нецензурных выражений раскритиковал власти Дербента за то, что они пустили по городу автомобили с громкоговорителями, призывавшие всех мужчин «срочно прийти в военкомат».

В соцсетях распространилось видео, на котором полицейский автомобиль с громкоговорителем едет по Дербенту и призывает всех граждан мужского пола «срочно прийти в военкомат». Городская администрация объяснила, что у военных комиссариатов нет актуальной информации, кто подлежит призыву.

«Что это, (нецензурное слово), за идиоты?! Вы что, дебилы, (нецензурное слово)?! Кто их уполномочил ездить по городу? Это не что иное, как распространение фейковой информации, за которую сегодня тоже предусмотрены статьи УК», — ругался Меликов на заседании Совбеза региона.

В телеграм-канале он назвал эту акцию «несусветной глупостью» и попросил прощения за «эту выходку».

«Приношу извинения за некорректную информацию, которая сегодня распространялась через громкоговорители. Просим жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Никаких изменений в вопросе мобилизации не произошло. Призыву подлежат те же граждане, которые указывались и ранее», — сказал военный комиссар Дербента Фарид Мусаев в видеообращении.