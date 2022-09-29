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Новосибирск вошел в тройку городов с самым дорогим фастфудом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирск занял третье место среди крупных городов по величине среднего чека на фастфуд, дороже только в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает проект Tinkoff Data.

В августе 2022 года средний чек на фастфуд в Новосибирске достиг 499 рублей, а в Москве — 576 рублей.

Россияне стали реже посещать рестораны: в августе 2022 года число транзакций и траты в них снизились на 26% по сравнению с годом ранее. При этом количество посещений заведений фастфуда в августе в годовом сравнении почти не изменилось, а траты выросли на 9%.

Хотя россияне стали ходить в рестораны реже, количество позиций в заказах за год не изменилось — по-прежнему 4-5 позиций из меню.

Чаще всего россияне посещают рестораны и заведения фастфуда в выходные дни — пик приходится на субботу. Начиная с воскресенья посещаемость фастфудов падает.

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ecima

Зеленский забыл, какое государство в истории использовало ядерное оружие по прямому назначению. США Август...

MuCbE

Прощай благополучие Европы и ее жителей!!

жизнилюб

пусть свою память расшевелит..и вспомнит кто в мире первым применил ядер.оружие...и кому не стоит доверять...потому...

nicollaich

Жаль, что не вышло мирно, как с Крымом.