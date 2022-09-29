Новосибирск вошел в тройку городов с самым дорогим фастфудом

Новосибирск занял третье место среди крупных городов по величине среднего чека на фастфуд, дороже только в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает проект Tinkoff Data.

В августе 2022 года средний чек на фастфуд в Новосибирске достиг 499 рублей, а в Москве — 576 рублей.

Россияне стали реже посещать рестораны: в августе 2022 года число транзакций и траты в них снизились на 26% по сравнению с годом ранее. При этом количество посещений заведений фастфуда в августе в годовом сравнении почти не изменилось, а траты выросли на 9%.

Хотя россияне стали ходить в рестораны реже, количество позиций в заказах за год не изменилось — по-прежнему 4-5 позиций из меню.

Чаще всего россияне посещают рестораны и заведения фастфуда в выходные дни — пик приходится на субботу. Начиная с воскресенья посещаемость фастфудов падает.