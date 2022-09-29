Рогозин опроверг слухи об отказе возглавить Крымский округ

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал ложью разговоры о том, что он отказался возглавить Крымский федеральный округ, который планируется создать после вхождения с состав России республик Донбасса, Запорожья и Херсона.
Ранее СМИ сообщили, что Рогозин может возглавить Крымский федеральный округ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать создание округа и кандидатуру бывшего главы Роскосмоса. Впоследствии в соцсетях разошлась инфорамцию, экс-глава Роскосмос отказался от поста.
«В последние два дня в СМИ появилось много вбросов по поводу моей дальнейшей судьбы. Пишут, что я якобы отказался работать в зоне СВО. Это ложь», — написал Рогозин на своей странице в «ВКонтакте».
Он отметил, что «в это грозное для нашей страны время готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина».
ecimaЗеленский забыл, какое государство в истории использовало ядерное оружие по прямому назначению. США Август...
жизнилюбпусть свою память расшевелит..и вспомнит кто в мире первым применил ядер.оружие...и кому не стоит доверять...потому...
MuCbEПрощай благополучие Европы и ее жителей!!
nicollaichЖаль, что не вышло мирно, как с Крымом.