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Рогозин опроверг слухи об отказе возглавить Крымский округ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента России

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал ложью разговоры о том, что он отказался возглавить Крымский федеральный округ, который планируется создать после вхождения с состав России республик Донбасса, Запорожья и Херсона.

Ранее СМИ сообщили, что Рогозин может возглавить Крымский федеральный округ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать создание округа и кандидатуру бывшего главы Роскосмоса. Впоследствии в соцсетях разошлась инфорамцию, экс-глава Роскосмос отказался от поста. 

«В последние два дня в СМИ появилось много вбросов по поводу моей дальнейшей судьбы. Пишут, что я якобы отказался работать в зоне СВО. Это ложь», — написал Рогозин на своей странице в «ВКонтакте».

Он отметил, что «в это грозное для нашей страны время готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина».

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ecima

Зеленский забыл, какое государство в истории использовало ядерное оружие по прямому назначению. США Август...

жизнилюб

пусть свою память расшевелит..и вспомнит кто в мире первым применил ядер.оружие...и кому не стоит доверять...потому...

MuCbE

Прощай благополучие Европы и ее жителей!!

nicollaich

Жаль, что не вышло мирно, как с Крымом.