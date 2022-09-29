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Расходы на президента и Кремль составят более 28 млрд рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Расходы федерального бюджета на обеспечение работы президента России и его администрации, а также премьер-министра, вице-премьеров и аппарата правительства составят в 2023 году в общей сложности около 28,4 миллиарда рублей.

На обеспечение функционирования главы государства и администрации Кремля в 2023 году заложено около 19,1 миллиарда рублей — на 4 миллиарда рублей больше, чем планировалось год назад, следует из материалов к проекту бюджета.

Цифры пришлось пересмотреть из-за роста затрат на авиаперевозки, на изготовление государственных наград. Дополнительные средства также будут направлены на оплату труда госслужащих и обеспечение празднования Победы в Великой Отечественной войне.

Расходы бюджета на обеспечение работы премьер-министра, его заместителей и аппарата правительства в 2023 году ожидаются в размере чуть более 9,3 миллиарда рублей — примерно на 280 миллионов рублей больше, чем в 2022-м. Рост затрат тоже связан с совершенствованием оплаты труда.

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Топ комментариев

ecima

Зеленский забыл, какое государство в истории использовало ядерное оружие по прямому назначению. США Август...

жизнилюб

пусть свою память расшевелит..и вспомнит кто в мире первым применил ядер.оружие...и кому не стоит доверять...потому...

MuCbE

Прощай благополучие Европы и ее жителей!!

nicollaich

Жаль, что не вышло мирно, как с Крымом.