Расходы на президента и Кремль составят более 28 млрд рублей

Расходы федерального бюджета на обеспечение работы президента России и его администрации, а также премьер-министра, вице-премьеров и аппарата правительства составят в 2023 году в общей сложности около 28,4 миллиарда рублей.

На обеспечение функционирования главы государства и администрации Кремля в 2023 году заложено около 19,1 миллиарда рублей — на 4 миллиарда рублей больше, чем планировалось год назад, следует из материалов к проекту бюджета.

Цифры пришлось пересмотреть из-за роста затрат на авиаперевозки, на изготовление государственных наград. Дополнительные средства также будут направлены на оплату труда госслужащих и обеспечение празднования Победы в Великой Отечественной войне.

Расходы бюджета на обеспечение работы премьер-министра, его заместителей и аппарата правительства в 2023 году ожидаются в размере чуть более 9,3 миллиарда рублей — примерно на 280 миллионов рублей больше, чем в 2022-м. Рост затрат тоже связан с совершенствованием оплаты труда.