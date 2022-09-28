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Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина о ядерной угрозе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: European People's Party / CC BY 2.0

Слова Владимира Путина о возможности применения Россией ядерного оружия следует воспринимать всерьез, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

«Нужно серьезно относиться к его словам. Серьезное отношение к его словам, решение не отвергать их сразу, как блеф, это ни в коем случае не признак слабости, а признак политической мудрости, которая помогает сохранить пространство для маневра или, что не менее важно, даже разработать новый», — сказала Меркель в интервью Suddeutsche Zeitung.

Путин в выступлении, посвященном мобилизации, заявил, что некоторые высокопоставленные представители стран НАТО не исключают возможность применения против России ядерного оружия.

«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также обладает различными средствами поражения… При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства, это не блеф», — заявил он.

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