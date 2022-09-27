Повреждения на нитках «Северного потока» посчитали беспрецедентными

Произошедшие в один день разрушения одновременно на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» носят «беспрецедентный характер», сообщил оператор проекта Nord Stream AG. Сроки восстановления работы трубопроводов невозможно оценить.

27 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о резком падении давления на первой нитке «Северного потока-2» с 300 до 7 бар. ЧП произошло в водах Дании рядом с Борнхольмом. Позже давление упало сразу на двух нитках газопровода «Северный поток-1».

Причиной падения давления в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» могла стать диверсия. Федеральные органы безопасности Германии полагают, что она могла быть совершена силами специального назначения — с помощью водолазов или подлодки, пишет Tagesspiegel.

В настоящее время газопровод «Северный поток» не прокачивает газ из-за неисправности оборудования на компрессорной станции «Портовая», но до начала сентября он являлся основным маршрутом поставок российского газа в Европу.

«Северный поток-2» не был введен в эксплуатацию, однако обе его нитки были заполнены газом и находились под давлением, чтобы система могла начать работу в любой момент. Газопровод был готов начать поставки еще в декабре 2021 года, но попал под санкции США.