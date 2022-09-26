Новое романтическое шоу «Влюбись, если сможешь» покажут на ТНТ

Фото: © пресс-служба ТНТ
Реалити-шоу «Влюбись, если сможешь» проверит участников на
меркантильность, герои будут бороться за любовь и деньги, сообщила пресс-служба
ТНТ.
Героями реалити станут 11 человек. Их поселят на роскошной
вилле в Кейптауне. Участникам нужно будет найти пару, чтобы построить романтические
отношения. При этом жители виллы будут проходить испытания, от которых зависит
денежный приз проекта.
Остаться на проекте и дойти до финала можно только в паре,
которые будут формироваться каждую неделю. А проверять искренность чувств будут
на детекторе лжи, поэтому обманщикам не удастся получить денежный приз.
Ведущими нового проекта станут Анна Хилькевич и Марина Кравец. Премьера нового шоу «Влюбись, если сможешь», состоится на ТНТ 10 октября в 22.00.