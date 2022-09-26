Новое романтическое шоу «Влюбись, если сможешь» покажут на ТНТ

Реалити-шоу «Влюбись, если сможешь» проверит участников на меркантильность, герои будут бороться за любовь и деньги, сообщила пресс-служба ТНТ.

Героями реалити станут 11 человек. Их поселят на роскошной вилле в Кейптауне. Участникам нужно будет найти пару, чтобы построить романтические отношения. При этом жители виллы будут проходить испытания, от которых зависит денежный приз проекта.

Остаться на проекте и дойти до финала можно только в паре, которые будут формироваться каждую неделю. А проверять искренность чувств будут на детекторе лжи, поэтому обманщикам не удастся получить денежный приз.

Ведущими нового проекта станут Анна Хилькевич и Марина Кравец. Премьера нового шоу «Влюбись, если сможешь», состоится на ТНТ 10 октября в 22.00.