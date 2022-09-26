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Исторический сериал «Собор» стартует на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

История любви развернется во времена Петровских реформ в Российской империи в сериале «Собор», который стартует на Первом канале в понедельник, 26 сентября.

Действие сериала развернется во времена радикальных перемен в Российской империи. По сюжету, главный герой, крепостной Иван Старшов, влюбляется в дочь своего барина Марию. Иван отрекается от веры и сбегает из деревни, чтобы взять судьбу в свои руки.

Главные роли в сериале исполнили Сергей Марин (Иван), Светлана Иванова (Княжна Мария), Максим Аверин (Петр I), Марина Петренко (Екатерина I), Александр Балуев (Князь Бадарин, отец Марии), Юлия Снигирь (Королева), Ян Цапник (Меншиков), Юрий Чурсин (Даниэль).

«Картина о реформах Петра, рождении Санкт-Петербурга и славной победе над Карлом XXII в 12 сериях. Мы ставили перед собой задачу соединить исторический размах с нервом современного драйвового кино, от которого, надеюсь, зрителю будет не оторваться», — цитирует пресс-служба Первого канала продюсера «Собора» Константина Эрнста.

Сериал «Собор» будет выходить на Первом канале с понедельника, 26 сентября, в 21.45.

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