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Женщина впервые станет премьер‑министром Италии

Источник:
ТАСС
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Фото: Vox España / CC0

Правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия» набрала более 44% в итальянский парламент, сообщает МВД страны, исполняющее функции избиркома.

Женщина впервые в истории станет премьер-министром Италии. Итальянское правительство возглавит глава партии «Братья Италии» Джорджа Мелони. За эту партию проголосовали более 26% избирателей, приводит ТАСС данные МВД страны.

В формировании кабинета примут участие союзные партии «Лига» под руководством Матео Сальвини и «Вперед, Италия» во главе Сильвио Берлускони.

Эксперты отмечают, что впервые после падения фашизма в Италии в 1945 году к власти приходит партия выраженного правого толка.

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urbasik

Вот это правильно.Зачем такой штат раздули.И заодно докажут любовь к власти которую оберегаете.

Danilon

Поддерживаю ! Чем больше силовиков отправится на это замечательное дело, тем лучше.

M1D

Рамзан Ахматович дело говорит, единственный кто хоть что то видит, смыслит и озвучивает. Зачем нужны...

shatlnk

анекдот в тему:мариуполь, донецк, луганск.....сидят мирные жители в подвале, от лиха прячутся. и тут,...