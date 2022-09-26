Правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия» набрала более 44% в итальянский парламент, сообщает МВД страны, исполняющее функции избиркома.

Женщина впервые в истории станет премьер-министром Италии. Итальянское правительство возглавит глава партии «Братья Италии» Джорджа Мелони. За эту партию проголосовали более 26% избирателей, приводит ТАСС данные МВД страны.

В формировании кабинета примут участие союзные партии «Лига» под руководством Матео Сальвини и «Вперед, Италия» во главе Сильвио Берлускони.

Эксперты отмечают, что впервые после падения фашизма в Италии в 1945 году к власти приходит партия выраженного правого толка.