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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава Бурятии рассказал о призванных многодетных и неслуживших

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что военкоматы давали повестки многодетным и неслужившим, таких людей отправили обратно.

«Те, кто в армии по каким-либо причинам не служил, частичной мобилизации не подлежат. Многодетные — четыре и более несовершеннолетних детей, так же не подлежат мобилизации. Вчера и сегодня выдавались повестки в том числе и таким призывникам. Но потом, после уточнения данных их отпускали домой», — написал Цыденов в телеграм канале.

По словам губернатора, 70 таких человек, получивших повестки, были отпущены домой. И с пунктов сбора, и уже из воинской части.

«Поэтому, если кому-то из данной категории призывников пришла повестка, то просто информируйте представителей военкомата на пункте сбора, с подтверждающими документами. На республиканской призывной комиссии обратили внимание ответственных лиц на более внимательное оформление повесток», — отметил глава Бурятии.

Он отметил, что если кого-то призвали по ошибке можно задать вопрос по телефону горячей линии мобилизации 122.

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