Запущена горячая линия по мобилизации

Открыта горячая линия 122 по вопросам по частичной мобилизации, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Номер телефона горячей линии мобилизации — 122, она была создана в пандемию коронавируса.
«Служба развернута во всех регионах страны и готова к приему звонков», — объявил Чернышенко.
Он добавил, что правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Министерством обороны готовит на них ответы.
Также информацию можно получить на правительственном сайте «Объясняем.рф».