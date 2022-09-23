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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запущена горячая линия по мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Открыта горячая линия 122 по вопросам по частичной мобилизации, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Номер телефона горячей линии мобилизации — 122, она была создана в пандемию коронавируса.

«Служба развернута во всех регионах страны и готова к приему звонков», — объявил Чернышенко.

Он добавил, что правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Министерством обороны готовит на них ответы.

Также информацию можно получить на правительственном сайте «Объясняем.рф».

Тема: Военная мобилизация
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Оборона #Армия
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