Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью информацию о том, что в рамках частичной мобилизации собираются призвать 1 миллион человек. Ранее ряд СМИ сообщили, что это позволяет сделать засекреченный седьмой пункт указа президента о мобилизации.

Накануне Песков подтвердил, что седьмой пункт указа президента о частичной мобилизации содержит информацию о количестве мобилизуемых. По его словам, раскрыть содержание этого пункта Кремль не может, поскольку информация подлежит «служебному пользованию».

В тексте указа на сайте Кремля пункт №7 отсутствует, сразу после шестого пункта идет восьмой, на официальном портале правовой информации указано, что данный пункт «для служебного пользования».

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что мобилизация затронет порядка 300 тысяч резервистов.