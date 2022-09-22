Борисов оценил вероятность участия России в проекте МКС

Россия с высокой вероятностью будет участвовать в проекте Международной космической станции до 2028 года, заявил в среду гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

«До 2028 года с высокой вероятностью, а дальше все будет зависеть от состояния (станции)», — цитирует РИА Новости Борисова.

Ранее глава Роскосмоса доложил президенту Владимиру Путину о принятом решении, что Россия выйдет из проекта МКС в 2024 году и будет строить собственную орбитальную станцию.

NASA, которое наряду с европейскими партнерами планирует использовать МКС до 2030 года, пока не комментировало планы Москвы выйти из проекта в 2024 году, заявив, что не получало об этом официального уведомления России.

Позднее Борисов пояснил, что речь идет о том, что Россия не выйдет из МКС ранее 2024 года, а точный срок будет определен позднее.