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Киев сообщил об обмене командиров «Азова» и Медведчука

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента России

Россия и Украина провели обмен военнопленными. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, под эгидой которого проходила операция, назвал ее «важным шагом к миру», пишут турецкие СМИ.

В рамках обмена России выдали 50 пленных, в том числе политика Виктора Медведчука, а Украине — 215, среди них командира полка «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) Дениса Прокопенко («Редис») и его заместителя Святослава Паламара («Калина»).

Всего из плена были освобождены 108 бойцов «Азова», приводит РБК заявление глава офиса президента Украины Андрея Ермака.

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на четверг сказал, что по условиям обмена пять командиров из «Азова» будут находиться в Турции до окончания боевых действий «под личные гарантии турецкого президента».

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов пояснил, что в ходе обмена были освобождены военнослужащие, попавшие в плен в на Харьковском направлении, а также российские военные летчики. Российские власти пока обмен не прокомментировали.

Медведчук — бизнесмен и один из лидеров украинской оппозиции, был главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ликвидирована решением Верховной Рады в середине мая). Российский президент Владимир Путин — крестный отец его дочери.

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