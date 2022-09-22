Кто такой Виктор Медведчук. СПРАВКА

Россия и Украина обменялись военнопленными. России отдали украинского политика Виктора Медведчука. Чем он известен и зачем он России?

Медведчука задержали на Украине 12 апреля. Его обвиняли в госизмене и других преступлениях. Теперь его обменяли на бойцов «Азова» (признан в России террористической организацией и запрещен).

Виктору Медведчуку 67 лет, он родился в Красноярском крае, где его отец находился в ссылке «за участие в украинской националистической деятельности». В 1960-е семья вернулась на территорию Украинской ССР. Там Медведчук окончил школу и юридический факультет Киевского госуниверситета.

Он работал адвокатом, а затем вошел в координационный совет по борьбе с оргпреступностью при главе государства. Медведчук защитил докторскую диссертацию на тему «Современная украинская национальная идея и актуальные вопросы создания государства»



В политику он пришел в 1993 году, вступив в Партию прав человека. Медведчук был депутатом Верховной Рады, вице-спикером парламента. На выборах президента Украины в 1999 году возглавлял штаб Леонида Кучмы, а в 2002 году стал главой администрации президента.

Затем он еще избирался в Раду, но не прошел. В 2018 году его избрали народным депутатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

#Мир Как хохлы рассорились с москалями

Но в 2021 году Медведчука заподозрили в госизмене. Его обвинили в сотрудничестве с Россией в развитии энергетических проектов в Крыму после присоединения полуострова к России. А также в передаче Москве секретной информации и участии в незаконных схемах поставок угля из контролируемых ДНР и ЛНР районов Донбасса.

Медведчук называл уголовное преследование политической расправой, а дело сфабрикованным.

«Хорошо известны взгляды Медведчука в пользу выстраивания нормальных, взаимовыгодных, партнерских отношений Украины и России. Позиция эта всегда была открыта, никаких закулисных отношений с Россией Медведчук никогда не имел», — говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Когда Медведчук познакомился с Путиным?

Медведчук говорил, что познакомился с президентом России Владимиром Путиным на одном из официальных мероприятий.



В 2004 году Путин стал крестным отцом младшей дочери Медведчука Дарьи. А крестной матерью была супруга Дмитрия Медведева Светлана. Идея обратиться к Путину принадлежала жене политика Оксане Марченко.

В 2009 году Путин назвал Медведчука исключительно компетентным и надежным человеком в эссе для юбилейного выпуска журнала «Главред».

В 2017 году Медведчук участвовал в переговорах по обмену пленными между Киевом и ДНР и ЛНР. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко говорил о Медведчука: «Де-факто он там является представителем Путина. Он, возможно, является единственным каналом донесения информации».

Богатство Медведчука

Хотя бизнесом он занимался еще с 1990-х годов, украинская версия журнала Forbes включила его в рейтинг ста богатейших украинских бизнесменов только 2021 году.

Он занял 12 строчку и стал самым богатым из его новичков с состоянием 620 миллионов долларов. Аналитики посчитали его доход в сфере ТЭК, металлургии, недвижимости и медиа.



Согласно депутатской декларации Медведчука за 2020 год, его семья владела более 14 миллионами евро. Большая часть этих денег хранится в рублях в белорусском Абсолютбанке на счете супруги Медведчука, телеведущей Оксаны Марченко.

Она же, по декларации, была собственницей около сотни компаний в России, Болгарии, Белизе, на Украине, Кипре и Британских Виргинских Островах.

В этом году украинский суд арестовал 154 объекта имущества Медведчука. Среди арестованного было 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 парковочных мест и моторная яхта. Под арест также попали доли в уставных капиталах 25 компаний.