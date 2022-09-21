Раскуплены все авиабилеты из России на ближайшие рейсы

Все авиабилеты на ближайшие рейсы из Москвы в страны, не требующие виз для въезда, раскуплены, следует из данных авиакомпаний и сайтов билетных агрегаторов.

Согласно данным сервиса Aviasales, билеты на прямой рейс из Москвы в Стамбул. Ереван, Баку можно купить только на 23-25 сентября. Одновременно значительно выросли цены на авиаперелеты.

Так, из Москвы в Ереван перелет на ближайшие дни будет стоить от 122 тысяч рублей, полет в Стамбул обойдется минимум в 76 тысяч рублей, а в Баку — 74 тысячи.

Пресс-служба компании «Аэрофлот» ранее сообщила, что перевозчик не вводит ограничений на продажу авиабилетов на фоне частичной мобилизации, реализация ведется в обычном режиме.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Призвать планируется около 300 тысяч человек, соответствующие мероприятия уже стартовали.