Депутат опроверг слухи о всеобщей мобилизации в России

Жители России могут не бояться всеобщей мобилизации, подобные опасения ряда граждан абсолютно неоправданны, сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов.

Госдума во вторник приняла законопроект с поправками, вводящими в УК РФ понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время» и другие. Они предусматривают лишение свободы за неявку на службу по призыву, дезертирство, мародерство в период военного положения, добровольную сдачу в плен.

Но эти поправки не предусматривают подготовку базы для всеобщей мобилизации в России. «"Закон" не равно "мобилизация"», — цитирует «Коммерсант» Картаполова, одного из соавторов законопроекта.

По его словам, опасения ряда граждан о том, что всех начнут отправлять на Украину для участия в специальной военной операции «неоправданны абсолютно». Депутат объяснил, что поправки принимались «не конкретно под СВО», а на долгосрочную перспективу.