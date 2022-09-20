Назван срок запуска первой российской миссии на Луну

Запуск, первой в истории современной России миссии на Луну — аппарата «Луна-25», может состояться в июле 2023 года, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

«Это будет полярная посадка, мы впервые будем сажать космический аппарат в окрестностях полюса. Советские "Луна-20" и "Луна-24" садились уже достаточно надежно. Сейчас нужно создавать многие системы заново», — сказал Митрофанов в интервью ТАСС.

По его словам, специалистам необходимо провести дополнительные работы с приборами, которые контролируют движение аппарата во время посадки. В особенности, когда он приближается к поверхности Луны.

«Как самолеты могут садиться в автоматическом режиме, так же и в этом случае мы должны обеспечить автоматическую посадку так, чтобы единственный риск, который мы можем допустить, это если булыжник вдруг окажется в том месте, где должна находиться одна из лап аппарата», — пояснил Митрофанов.

«Луна-25» станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Цель проекта — отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.