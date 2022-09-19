Импортный алкоголь ввезут по параллельному импорту

Отдельные бренды алкогольных напитков планируется включить в перечень для параллельного импорта до конца сентября, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам Мантурова, такой срок позволит торговым сетям успеть закупить импортный алкоголь до новогодних праздников, когда спрос на подобную продукцию максимальный.

Министерство подготовило проект документа, согласно которому планируется импортировать вина, шампанское и крепкие алкогольные напитки известных брендов.

В частности, в обновленный перечень для параллельного импорта могут войти такие бренды, как Martini, Moet, Jagermeister, White Horse, Gancia, Mondoro, Bacardi — всего более 90 наименований.