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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Золотые украшения древнего скифа обнаружили в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Археологи Эрмитажа обнаружили в кургане «Чинге-Тей 1» в «Долине царей» в Туве золотые украшения, принадлежащие древнему воину скифского времени, сообщает Эрмитаж.

В кургане нашли молодого военного начальника. Вместе с ним в захоронении обнаружили богатые золотые украшения, например, массивное нагрудное украшение и декор костюма и портупеи. 

Уникальными находками стали большие бляхи в виде оленей, которые были нашиты на головной убор. Железное оружие было также богато декорировано, но сильно повреждено коррозией и раздавлено.

Находки из кургана будут реставрировать и исследовать. Их сравнят с предметами из кургана «Аржан-2», но археологи уже уверены, что погребенный молодой человек занимал высокое положение в древнем кочевом обществе.

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Наука #Наука #Тува
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