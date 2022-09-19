Золотые украшения древнего скифа обнаружили в Туве

Археологи Эрмитажа обнаружили в кургане «Чинге-Тей 1» в «Долине царей» в Туве золотые украшения, принадлежащие древнему воину скифского времени, сообщает Эрмитаж.

В кургане нашли молодого военного начальника. Вместе с ним в захоронении обнаружили богатые золотые украшения, например, массивное нагрудное украшение и декор костюма и портупеи.

Уникальными находками стали большие бляхи в виде оленей, которые были нашиты на головной убор. Железное оружие было также богато декорировано, но сильно повреждено коррозией и раздавлено.

Находки из кургана будут реставрировать и исследовать. Их сравнят с предметами из кургана «Аржан-2», но археологи уже уверены, что погребенный молодой человек занимал высокое положение в древнем кочевом обществе.