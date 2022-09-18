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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

NYT написала о тяжелых потерях ВСУ в Донбассе

Источник:
New York Times
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Вооруженные силы Украины несут тяжелые потери в Донбассе и им приходится отступать под натиском российской армии, рассказал газете New York Times украинский солдат.

«Украинские военные несут тяжелые потери в Донбассе, и русские штурмуют нас каждый день», — цитирует NYT солдата, сражающегося на передовой.

По его словам, российские военные демонстрируют успехи на поле боя и стремительно выбивают ВСУ с позиций.

Солдат отметил, что этому, в частности, способствует мощная работа российский артиллерии. «Стены сейчас качаются каждый день от разрыва снарядов», — сказал он.

Тема: Военная операция на Украине
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