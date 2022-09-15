Пелевин выпустит новую книгу под названием «KGBT+»

Новая книга Виктора Пелевина выйдет 29 сентября, сообщает пресс-служба издательства «Эксмо». Роман называется KGBT+, в настоящее время доступен его предзаказ.
Сюжет книги будет идейно связан с предыдущим произведением Пелевина «Трансгуманизм Inc.», вышедшим в 2021 году и получившим множество положительных отзывов.
«Книга не только подарит вам несколько интересных вечеров, но и познакомит с аутентичными древними психотехниками, применение которых позволит пережить нашу великую эпоху с минимальным вредом для здоровья и психики»,— говорится в аннотации.
Виктор Пелевин — один из главных прозаиков современной России, который получил известность после выхода своих романов «Омон Ра», «Чапаев и Пустота» и «Generation П».
xarakireОй, опять военный бу умничает!
niktbНу, вот вам и друзья! Нет, друзей вообще нет, только армия, флот и авиация!
РикошетПочему кто-то должен решать за человека заводить детей или нет, еще и налогами за это душить.
slavayninЯ знаю что посоветуют прыгуны)