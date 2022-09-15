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Пелевин выпустит новую книгу под названием «KGBT+»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: kellinahandbasket / Attribution License

Новая книга Виктора Пелевина выйдет 29 сентября, сообщает пресс-служба издательства «Эксмо». Роман называется KGBT+, в настоящее время доступен его предзаказ.

Сюжет книги будет идейно связан с предыдущим произведением Пелевина «Трансгуманизм Inc.», вышедшим в 2021 году и получившим множество положительных отзывов.

«Книга не только подарит вам несколько интересных вечеров, но и познакомит с аутентичными древними психотехниками, применение которых позволит пережить нашу великую эпоху с минимальным вредом для здоровья и психики»,— говорится в аннотации.

Виктор Пелевин — один из главных прозаиков современной России, который получил известность после выхода своих романов «Омон Ра», «Чапаев и Пустота» и «Generation П».

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Топ комментариев

xarakire

Ой, опять военный бу умничает!

niktb

Ну, вот вам и друзья! Нет, друзей вообще нет, только армия, флот и авиация!

Рикошет

Почему кто-то должен решать за человека заводить детей или нет, еще и налогами за это душить.

slavaynin

Я знаю что посоветуют прыгуны)