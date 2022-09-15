Пелевин выпустит новую книгу под названием «KGBT+»

Новая книга Виктора Пелевина выйдет 29 сентября, сообщает пресс-служба издательства «Эксмо». Роман называется KGBT+, в настоящее время доступен его предзаказ.

Сюжет книги будет идейно связан с предыдущим произведением Пелевина «Трансгуманизм Inc.», вышедшим в 2021 году и получившим множество положительных отзывов.

«Книга не только подарит вам несколько интересных вечеров, но и познакомит с аутентичными древними психотехниками, применение которых позволит пережить нашу великую эпоху с минимальным вредом для здоровья и психики»,— говорится в аннотации.

Виктор Пелевин — один из главных прозаиков современной России, который получил известность после выхода своих романов «Омон Ра», «Чапаев и Пустота» и «Generation П».