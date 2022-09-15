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Абоненты Ростелекома получат уникальную скидку на фестиваль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Абоненты и участники программы лояльности Ростелекома «Бонус» получили возможность выгодно приобрести билет на музыкальный «Фестиваль №1» в Сочи.

Для покупки билета на танцевальный партер по уникальной цене в 2 тысячи рублей необходимо применить промокод, доступный только для абонентов Ростелекома. Итоговая скидка превышает 50%, сообщается на странице мероприятия.

Для этого необходимо зайти в личный кабинет или мобильное приложение «Мой Ростелеком» в раздел «Потратить бонусы» и выбрать подарок «Скидка на билет спортивно-музыкальный фестиваль «ФЕСТИВАЛЬ №1» категории «Танцевальный партер».

«Фестиваль №1» пройдет с 24 по 25 сентября 2022 года на легендарном гоночном треке «Сочи Автодром». Кроме музыкальных выступлений зрителей ждут спортивные мероприятия, выставки, детские зоны и лектории.

Хедлайнерами музыкальной части фестиваля выступят Гарик Сукачев и группа «Звери». Среди других исполнителей — Ёлка, «Серьга», Леонид Агутин, Uma2rman, «Чайф», Пикник, «Чиж и Ко».

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