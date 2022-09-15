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ВМФ России получит корабль c морским «Панцирем»

Источник:
РИА Новости
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Морская версие зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М»
Фото: © «Рособоронэкспорт»

Первый малый ракетный корабль, вооруженный морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М», сдадут ВМФ России до конца года, сообщил генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

Ранее корабли проекта 22800 «Каракурт» оснащали зенитной артиллерийской установкой АК-630. «Надеемся, что будет дальнейшая серия с "Панцирем". В этом году мы будем сдавать первый корабль "Циклон"», — цитирует РИА Новости Мистахова.

По его словам, первый корабль проекта 11661 — корвет «Татарстан» — получил ракеты «Уран», на второй — «Дагестан» — впервые поставили ракетный комплекс «Калибр».

«Теперь в ВМФ появится первый корабль с ЗРПК "Панцирь», — заключил гендиректор.

Всего корпорация должна выполнить заказ на строительство пяти кораблей проекта 22800. «Циклон» — четвертый в серии.

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