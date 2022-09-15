ВМФ России получит корабль c морским «Панцирем»

Первый малый ракетный корабль, вооруженный морской версией
зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М», сдадут ВМФ России до конца
года, сообщил генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат
Мистахов.
Ранее корабли проекта 22800 «Каракурт» оснащали зенитной
артиллерийской установкой АК-630. «Надеемся, что будет дальнейшая серия с
"Панцирем". В этом году мы будем сдавать первый корабль
"Циклон"», — цитирует РИА Новости Мистахова.
По его словам, первый корабль проекта 11661 — корвет «Татарстан»
— получил ракеты «Уран», на второй — «Дагестан» — впервые поставили ракетный
комплекс «Калибр».
«Теперь в ВМФ появится первый корабль с ЗРПК "Панцирь»,
— заключил гендиректор.
Всего корпорация должна выполнить заказ на строительство
пяти кораблей проекта 22800. «Циклон» — четвертый в серии.
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