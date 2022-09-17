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«Битва экстрасенсов — 23»: победит ведьма?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Битва экстрасенсов»
Ведьмы оказались сильнее колдунов на первых испытаниях нового сезона «Битвы экстрасенсов». Фавориты 23-го сезона уже определились, впервые победу может одержать женщина.

В 23 сезоне «Битвы экстрасенсов» оказались двое участников, которые уже участвовали в проекте — Владислав Череватый (22-й сезон) и Никита Платонов (15-й сезон). Среди новичков — ведьмы, колдуны, исследователь душ, гипнотизер.

Владислав Череватый

Финалист 22-го сезона «Битвы» Владислав Череватый снова вернулся на проект. Он называет себя колдуном, которому в работе помогает личный бес по имени Толик. Череватый прославился скандальным характером. Не стесняясь в выражениях, он общался с ведущими, другими экстрасенсами и героями программы.

Фото: © соцсети

На новый сезон Череватый пришел за победой. Он сказал, что его бес стал сильнее, и зовет его Толик 2.0. Но потусторонние силы не помогли ему пройти испытание «Багажники», колдун не нашел человека, спрятанного в машине.

Наблюдатели дали любимцу зрителей шанс и предложили индивидуальное испытание — расставить людей у их автомобилей. Он справится с испытанием.

Елена Ивашина

Участница назвала себя ведьмой и темным тарологом. На площадке она работала с деревянным жезлом, читая заклинания. Затем за минуту выбрала машину и верно описала владельца выбранного автомобиля.

Фото: © соцсети

Человека в багажнике не оказалось. Но наблюдатели были удивлены точностью высказываний ведьмы Ивашиной. Женщина, прятавшаяся в багажнике, захотела поговорить с экстрасенсом, а после разговора сказала, что у Елены Ивашиной точно есть сверхспособности.

Вадим Шлахтер

Шлахтер — самый старший участник проекта, кандидат психологических наук и автор более 20 книг про управление сознанием. Экстрасенс считает себя экспертом в боевой магии. По его мнению, сверхспособности может развить любой человек, объединив интеллект, энергию и волю.

Фото: © соцсети

На испытании «Багажников» Шлахтер все рассчитал. Он отправился на поиски с ножом и, принюхиваясь к каждой машине, нашел нужную. Наблюдатели похвалили героя, но усомнились в его магических способностях.

Лина Джебисашвили

Одна из самых откровенных участниц проекта. Она заявилась на испытание в расстегнутой рубашке, из-под которой виднелся бюстгальтер. Молодая женщина смутила ведущего Илью Иларионова и принялась искать человека в багажнике.

Фото: © соцсети

Метод Джебисашвили — исследование душ. Установив с ними связь, женщина начала метаться между двумя автомобилями: тем, на котором приехала девушка и в котором пряталась. В итоге выбор был сделан неверный.

Наблюдатели решили, что женщина должна повторить испытание. На второй раз участница опять запуталась между личным авто и тем, где прятался человек. В этот раз она справилась с заданием. А когда ей начали задавать личные вопросы, то многие наблюдатели разрыдались от восторга и удивления.

Натали Иман

Новая участница назвала себя османской ведьмой. Она пришла на испытание с волшебной лампой, в которой находилось заспиртованное сердце ворона. Иман прочитала заклинание и в ту же минуту отправилась к машине, где прятался человек.

Фото: © соцсети

Ударив по багажнику, ведьма сделала свой выбор. Илья Ларионов решил сбить участницу. Иман прошлась по рядам и выбрала другую, уже пустую машину. Разочарованная ведьма покинула площадку, а наблюдатели обвинили ведущего в ее поражении.

Ариэль Грант

Самый загадочный участник сезона перед съемкой взял аскезу молчания. Чтобы отвечать на вопросы ведущего и героев испытаний, ему приходится пользоваться бумагой и чернилами, или заметками на экране мобильного телефона.

Фото: © соцсети

По его словам, обет молчания позволяет ему получать помощь умерших родственников — отца и деда. На испытании «Багажники» Грант не сумел отыскать человека.

Сергей Пыжив

Пыжив называет себя гипнотизером. Он уже трижды пытался попасть на «Битву экстрасенсов», и только сейчас осуществил мечту.

Фото: © соцсети

В испытании «Багажники» гипнотизер устроил целое шоу. Сначала попытался ввести в транс ведущего, а затем впал в гипнотическое состояние сам. Но герою это не помогло — человека в багажнике он не нашел.

Ангелина Изосимова

Изосимова именовала себя ведьмой-природницей с 30-летним стажем в магии. Она дочь целителя 90-х Юрия Андреева, который обучил ее совмещать науку и эзотерику.

Фото: © соцсети

На «Битве» ведьма использует серп и веретено. Благодаря своим магическим атрибутам Изосимова впервые в истории проекта смогла найти человека в багажнике с закрытыми глазами.

Никита Платонов

Платонов участвовал в 15-ом сезоне «Битвы экстрасенсов», откуда выбыл в девятой серии. Черный маг вернулся на шоу, чтобы одержать победу. За это время он успел обзавестись личным демоном Бахусом, которого призывает с помощью своего главного атрибута – огромного кожаного кнута.

Фото: © соцсети

По мнению Никиты, в нынешнем сезоне конкурентов у него нет. Но человека в багажнике экстрасенс отыскать не смог.

Марат Калугин

Марат Калугин — ведьмак из Великих Лук. Себя он называет адептом нордического язычества. Герой покрыт татуировками со скандинавскими божествами и рунами.

Фото: © соцсети

Ведьмак утверждает, что способен наводить порчи и проклятия, в том числе и со смертельным исходом. С заданием «Багажники» он не справился.

Денис Новоселов

Этот участник мечтает реализовать себя в эзотерике. Своими дальними предками считает драконов, которые когда-то населяли Землю, и использует их фигурки, чтоб с помощью энергии прошлого предсказывать будущее.

Фото: © соцсети

Новоселов обучался магии у настоящих телемитов, но при этом уверен, что ему помогают светлые силы.

Рамиль Высоцкий

По словам Рамиля Высоцкого, он принадлежит к закрытой традиции срединной магии, которая практикует работу с бесами. При этом герой не скрывает, что цель его участия в «Битве» — слава и популярность.

Фото: © соцсети

На испытания юный экстрасенс не проявил себя ярко. Он не сумел найти человека в багажнике и не произвел впечатления на мистера «Икс».

Победитель 23-го сезона «Битвы экстрасенсов»

За 22 прошедших сезона ясно, что фаворита «Битвы» можно определить уже в первых испытаниях. Обычно лидеры выявляются на испытаниях «Багажники».

В 23 сезоне лучше всего в этом испытании себя проявили Лина Джебисашвили, Елена Ивашина, Натали Иман, Ангелина Изосимова. В последних сезонах побеждали харизматичные мужчины, в новом определенно лидерство закрепилось за женщинами.

В испытании «Мистер Икс» ярче всех себя проявила Елена Ивашина, именно ей больше всего доверилась героиня.

Еще один претендент на тройку финалистов — фаворит 22-й «Битвы экстрасенсов» Владислав Череватый. Он пришел второй раз на проект только за победой, но среди главных конкурентов сам выделил Елену Ивашину.


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Топ комментариев

pepelmetal

Значит Россия делает всё правильно

Siberian sinner

Их не это бесит, их бесит то, что в России не начали майданить и тем самым не погрузили страну в гражданскую...

Qprovessional

еще этот человек обещал пока он у власти не будет повышен пенсионный возраст

Wolf Hound

З/п тоже процентов на 75 снизить надо тогда. Бедняжки.