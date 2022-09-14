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Обнаружен легкий способ успокоить любого плачущего младенца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: mborg / Attribution License

Японские исследователи нашли правильный способ успокоить плачущего младенца. Для этого ученые определили универсальную технику укачивания.

В ходе эксперимента специалисты Центра изучения мозга института RIKEN собрали матерей с детьми возрастом до полугода. Женщинам предложили несколько алгоритмов действий, которые занимали от пяти минут до получаса.

Так, в рамках стратегии «Иди-держи» мать держала младенца на руках и шла, алгоритм «Сиди-держи» предполагал, что мать держала младенца и сидела, по стратегии «Кроватка» ребенка сразу укладывали в кроватку, а «Движение в кроватке» предусматривало покачивания туда-сюда.

За ходом выполнения этих заданий тщательно следили, реакцию младенцев записывали на видео и снимали показатели ЭКГ, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Current Biology.

Выяснилось, что наиболее выгодной стратегией является хождение с ребенком на руках и последующие сидение с ним около 5-8 минут. Так, после пятиминутной ходьбы более 45% младенцев уснули, ни один из них не плакал к завершению действий.

Остальные стратегии оказались менее эффективными. Ученые связывают быстрое успокоение с так называемой транспортной реакцией — дети быстро прекращают плакать и засыпают, если с ними куда-то идут. Если с малышом просто сидеть или качать, данная реакция не активируется.

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Жизнь #Здоровье #Наука
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Че то совсем люди обезумели. Война на войне. Эти то чего не поделили?

mosquito__2010

США обнажили свою суть. Кто там про войны спрашивал ? Они именно от туда.