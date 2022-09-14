Путин и Шольц проговорили полтора часа

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц впервые с мая провели телефонные переговоры. Беседа об Украине длилась 90 минут.

Главы государств обсудили ситуацию на Украине, в том числе безопасность на Запорожской АЭС, поставки зерна и энергоресурсов.

«Владимир Путин, в частности, заострил внимание федерального канцлера на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре», — сообщается на сайте Кремля.

По данным правительства ФРГ, канцлер настаивал, чтобы «как можно скорее было принято дипломатическое решение, которое основывалось бы на прекращении огня, полном выводе российских войск, а также уважении территориальной целостности и суверенитета Украины».

Путин и Шольц говорили по телефону 13 мая, 28 мая к их беседе присоединялся президент Франции Эмманюэль Макрон.