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Путин и Шольц проговорили полтора часа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц впервые с мая провели телефонные переговоры. Беседа об Украине длилась 90 минут.

Главы государств обсудили ситуацию на Украине, в том числе безопасность на Запорожской АЭС, поставки зерна и энергоресурсов.

«Владимир Путин, в частности, заострил внимание федерального канцлера на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре», — сообщается на сайте Кремля.

По данным правительства ФРГ, канцлер настаивал, чтобы «как можно скорее было принято дипломатическое решение, которое основывалось бы на прекращении огня, полном выводе российских войск, а также уважении территориальной целостности и суверенитета Украины».

Путин и Шольц говорили по телефону 13 мая, 28 мая к их беседе присоединялся президент Франции Эмманюэль Макрон.

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