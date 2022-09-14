Прокуратура обвинила мэрию Новосибирска в демонтаже стелы в честь ВОВ

Прокуратура Новосибирской области вынесла представление мэру Новосибирска по поводу сноса стелы к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ведомства.
Летом жители Новосибирска пожаловались, что стела к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне у ТРК «Ройял Парк» исчезла из-за строительства на этом месте гостиницы. По словам мэра Анатолия Локтя, стелу не выбросили, ее убрали из-за строительных работ.
Затем стелу планируют поставить в другом месте — на территории госпиталя ветеранов войн №2 на Лесном шоссе. Стелу должен отреставрировать и перенести до 3 ноября застройщик «Ситистрой».
Прокуратура после проверки сообщила, что мэрия Новосибирска не принимала «меры по учету и сохранности объекта». Стела не числилась в реестрах городских сооружений и имущества. Реестр мемориальных сооружений об увековечивании памяти погибших при защите Отечества в мэрии не ведется.
«По факту бездействия должностных лиц по учету и содержанию стелы прокуратурой мэру города внесено представление, которое находится на рассмотрении», — говорится в сообщении.
Кроме того, следователи СУ СК РФ по региону возбудили дело по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение стел, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России). Максимальное наказание по статье — три года лишения свободы.
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