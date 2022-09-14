НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Прокуратура обвинила мэрию Новосибирска в демонтаже стелы в честь ВОВ

Источник:
Sibnet.ru
489 1
Место, где была снесенная стела
Фото: © Sibnet.ru

Прокуратура Новосибирской области вынесла представление мэру Новосибирска по поводу сноса стелы к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ведомства.

Летом жители Новосибирска пожаловались, что стела к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне у ТРК «Ройял Парк» исчезла из-за строительства на этом месте гостиницы. По словам мэра Анатолия Локтя, стелу не выбросили, ее убрали из-за строительных работ.

Затем стелу планируют поставить в другом месте — на территории госпиталя ветеранов войн №2 на Лесном шоссе. Стелу должен отреставрировать и перенести до 3 ноября застройщик «Ситистрой».

Прокуратура после проверки сообщила, что мэрия Новосибирска не принимала «меры по учету и сохранности объекта». Стела не числилась в реестрах городских сооружений и имущества. Реестр мемориальных сооружений об увековечивании памяти погибших при защите Отечества в мэрии не ведется.

«По факту бездействия должностных лиц по учету и содержанию стелы прокуратурой мэру города внесено представление, которое находится на рассмотрении», — говорится в сообщении.

Кроме того, следователи СУ СК РФ по региону возбудили дело по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение стел, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России). Максимальное наказание по статье — три года лишения свободы.

Еще по теме
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на претензии о сносе стелы
Погибшие на Ключевской сопке туристы выбрали не тот маршрут
Новосибирский театр отменил премьеру пьесы о войне и эпидемии
Сибирские инженеры испытали черное крыло МС-21
смотреть все
Сибирь #Новосибирск #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
«Ирония судьбы»: Голливуд вдохновился советской классикой
12.09.2022 02:25
info.sibnet.ru
С высоты полета: лучшие снимки Drone Photo Awards 2022
09.09.2022 21:32
info.sibnet.ru
Скорбит каждый британец: знаменитости оплакали Елизавету II
09.09.2022 11:36
info.sibnet.ru
«Кольца власти»: каким вышел самый дорогой сериал в истории
06.09.2022 23:54
Самое популярное
Минобороны провело «операцию по свертыванию» войск
Российские войска отступили из Изюма
Эксперт назвала самые распространенные половые инфекции у россиян
Россия воплотит в реальность главный кошмар Европы
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин и Шольц проговорили полтора часа
Россию не позвали на похороны Елизаветы II
Наказание за госизмену попробуют ужесточить до пожизненного
Кремль отверг возможность мобилизации
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

ecima

Сколько ещё миллионов человек должно погибнуть что-бы прекратить все войны раз и на всегда? Лучше абсолютно...

mosquito__2010

Хочу, грит, быть владычицей морскою и чтоб рыбка была у меня на посылках.

Kam1kadze

"украинские учителя, согласившиеся преподавать по российской программе"

shidoshi

Эй, воины, а как же "деды воевали"?.. А когда "сможем повторить"?.. Что делать тем дурачкам, которым...