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Сибирские инженеры испытали черное крыло МС-21

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники СибНИА имени Чаплыгина испытали первый экземпляр МС-21 с крылом из отечественных композитов. Результаты испытаний позволят быстрее сформировать документы для сертификации лайнера, сообщила пресс-служба научно-исследовательского института.

«Программа испытаний выполнена в полном объеме в предельно сжатые сроки», — подчеркнул кандидат технических наук, ведущий инженер СибНИА Егор Жуков.

Первый самолет с крылом из отечественных композитов прошел испытания на территории Иркутского авиазавода, где и производят лайнеры. Полученные инженерами СибНИА результаты позволят скорректировать модели безопасности машины.

МС-21 — российский среднемагистральный самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Одно из главных его преимуществ —  «черное», легкое композитное крыло, позволяющее сделать самолет вместительнее, а его эксплуатацию дешевле. Отечественный лайнер должен стать альтернативой самолетам Boing и Airbus.

Изначально компоненты для «черного» крыла поставляли американская и японская компании. Но в 2019 году из-за введенных против АО «Аэрокомпозит» санкций, поставки приостановили и за разработку взялись отечественные компании.

В сентябре глава Минпромторга Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме отметил, что компании из США, отказавшиеся поставлять композиты для МС-21, теперь будут терять не менее 2 миллионов долларов на каждом выпущенном лайнере.

Конструкция крыла самолета МС-21
Конструкция крыла МС-21
Фото: © ПАО «Корпорация «Иркут»

Тем не менее, отказ от поставок американских композитов грозит переносом начала серийного производства на 2025 год, резюмировал Мантуров.

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