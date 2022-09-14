Сотрудники СибНИА имени Чаплыгина испытали первый экземпляр МС-21 с крылом из отечественных композитов. Результаты испытаний позволят быстрее сформировать документы для сертификации лайнера, сообщила пресс-служба научно-исследовательского института.

«Программа испытаний выполнена в полном объеме в предельно сжатые сроки», — подчеркнул кандидат технических наук, ведущий инженер СибНИА Егор Жуков.

Первый самолет с крылом из отечественных композитов прошел испытания на территории Иркутского авиазавода, где и производят лайнеры. Полученные инженерами СибНИА результаты позволят скорректировать модели безопасности машины.

МС-21 — российский среднемагистральный самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Одно из главных его преимуществ — «черное», легкое композитное крыло, позволяющее сделать самолет вместительнее, а его эксплуатацию дешевле. Отечественный лайнер должен стать альтернативой самолетам Boing и Airbus.

Изначально компоненты для «черного» крыла поставляли американская и японская компании. Но в 2019 году из-за введенных против АО «Аэрокомпозит» санкций, поставки приостановили и за разработку взялись отечественные компании.

В сентябре глава Минпромторга Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме отметил, что компании из США, отказавшиеся поставлять композиты для МС-21, теперь будут терять не менее 2 миллионов долларов на каждом выпущенном лайнере.

Конструкция крыла МС-21 Фото: © ПАО «Корпорация «Иркут»

Тем не менее, отказ от поставок американских композитов грозит переносом начала серийного производства на 2025 год, резюмировал Мантуров.