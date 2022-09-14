Сотрудники СибНИА имени Чаплыгина испытали первый экземпляр МС-21 с крылом из отечественных композитов. Результаты испытаний позволят быстрее сформировать документы для сертификации лайнера, сообщила пресс-служба научно-исследовательского института.
«Программа испытаний выполнена в полном объеме в предельно сжатые сроки», — подчеркнул кандидат технических наук, ведущий инженер СибНИА Егор Жуков.
Первый самолет с крылом из отечественных композитов прошел испытания на территории Иркутского авиазавода, где и производят лайнеры. Полученные инженерами СибНИА результаты позволят скорректировать модели безопасности машины.
МС-21 — российский среднемагистральный самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Одно из главных его преимуществ — «черное», легкое композитное крыло, позволяющее сделать самолет вместительнее, а его эксплуатацию дешевле. Отечественный лайнер должен стать альтернативой самолетам Boing и Airbus.
Изначально компоненты для «черного» крыла поставляли американская и японская компании. Но в 2019 году из-за введенных против АО «Аэрокомпозит» санкций, поставки приостановили и за разработку взялись отечественные компании.
В сентябре глава Минпромторга Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме отметил, что компании из США, отказавшиеся поставлять композиты для МС-21, теперь будут терять не менее 2 миллионов долларов на каждом выпущенном лайнере.
Тем не менее, отказ от поставок американских композитов грозит переносом начала серийного производства на 2025 год, резюмировал Мантуров.
ecimaСколько ещё миллионов человек должно погибнуть что-бы прекратить все войны раз и на всегда? Лучше абсолютно...
mosquito__2010Хочу, грит, быть владычицей морскою и чтоб рыбка была у меня на посылках.
Kam1kadze"украинские учителя, согласившиеся преподавать по российской программе"
shidoshiЭй, воины, а как же "деды воевали"?.. А когда "сможем повторить"?.. Что делать тем дурачкам, которым...