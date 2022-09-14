Третий президент России, а сейчас заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев любит фотографировать и вести соцсети, носить кроссовки и слушать тяжелый рок.

Медведев отмечает день рождения 14 сентября. Он родился в 1965 году в Ленинграде в профессорской семье. Выучился на юриста и преподавал гражданское и римское право в ЛГУ, защитил кандидатскую диссертацию.

В 1990-е работал в команде Анатолия Собчака, где познакомился с Владимиром Путиным. В 1999 году, когда Путина назначили председателем правительства, тоже перебрался в Москву.

Был замом, а потом и руководителем администрации президента, затем — первым заместителем главы правительства. В этой должности баллотировался на пост президента России, и в 2008 году выиграл выборы, став самым молодым президентом в современной истории страны — 42 года и 7 месяцев.

На второй срок не пошел, в 2012—2020 годах был премьер-министром. А с 16 января 2020 занимает пост заместителя председателя Совета Безопасности — эту должность учредили специально для Медведева.

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