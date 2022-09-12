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Одобрены штрафы за нарушение ночной тишины водителями

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: Antonio Marano / Attribution License

Законопроект об усилении ответственности для водителей за нарушение тишины в ночное время одобрен правительством. После доработок документ внесут в Госдуму.

Согласно законопроекту, предлагает ввести штраф за нарушение тишины в автоматическом режиме с помощью камер фиксации нарушений, оснащенных приборами измерения шума.

Также предусматривается «прогрессивная система штрафов». Повышенный штраф будет действовать, если мощность двигателя легковых машин превышает 200 лошадиных сил, а грузовых автомобилей — 250 лошадиных сил.

В этом случае к базовому штрафу в 5 тысяч рублей будут прибавляться 250 рублей за каждые 10 лошадиных сил свыше обозначенных. Однако данная норма потребует обоснования.

Кроме того, проект закона предусматривает десятикратное увеличение штрафа за преднамеренное нарушение тишины водителями. Транспортные средства с модифицированными глушителями предлагается помещать на спецстоянку.

В ходе обсуждения поправок правительство предложило закрепить в КоАП максимальный размер административного штрафа, который может быть установлен в законах субъектов РФ за подобные нарушения.

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