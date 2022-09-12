НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев предупредил Киев о требовании тотальной капитуляции

Источник:
Sibnet.ru
447 8
Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия в будущем может потребовать тотальной капитуляции киевского режима, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание на слова президентаУкраины Владимира Зеленского, заявившего об отказе вести диалог с выдвигающими ультиматумы.

«Нынешние "ультиматумы" — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», написал Медведев в своем телеграм-канале.

Зеленский накануне заявил, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Москвой. Он сказал: «Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы». По его словам, у РФ якобы нет желания вести переговоры в конструктивном ключе.

Зеленский пообещал «сражаться до конца», и добавил, что договор между двумя странами может быть заключен после того, как Россия покинет украинские территории.

Еще по теме
Посол России предупредил ФРГ о пересечении красной черты
Байден приедет на похороны Елизаветы II на автобусе
Зеленский отказался вести переговоры с Россией сейчас
Макрон позвонил Путину
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Минобороны провело «операцию по свертыванию» войск
Российские войска отступили из Изюма
Эксперт назвала самые распространенные половые инфекции у россиян
Россия воплотит в реальность главный кошмар Европы
Обсуждение (8)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
69
Российские войска отступили из Изюма
55
Минобороны провело «операцию по свертыванию» войск
38
Путин рассказал о главном приобретении СВО
35
Лавров заявил о возможности переговоров с Киевом
30
Премьер Мьянмы назвал Путина лидером мира