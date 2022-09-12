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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский отказался вести переговоры с Россией сейчас

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Россией.

«На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их (России) стороны, чтобы быть конструктивными», — ответил Зеленский на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CNN, вышедшему в эфир в воскресенье.

Он добавил, что не говорит с теми, «кто ставит ультиматумы». Президент также дал утвердительный ответ на вопрос, будет ли он «сражаться до конца».

«Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело — дипломатическое решение, а другое — Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что Минск — пустая бумажка», — сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что договор между двумя странами может быть заключен после того, как Россия покинет украинские территории, не уточнив, что именно имеет в виду.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в воскресенье, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но их дальнейшее затягивание Киевом усложнит возможность достижения договоренности с Москвой.

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Топ комментариев

pepelmetal

Ты не так давно говорил что и газ по 2000$ это очень смешно) видимо 3000$ уже не так смешно, да?

karuto

Блаженны скачущие, ну вы знаете...

masiki

После вчерашних бомбежек территории Украины переговоры тем более невозможны!

D_I_A_B_L_O_o

получается что так, бьют точно в цель, далеко летят, быстро передвигаются, ниодного подтвержденного видео...