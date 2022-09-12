Зеленский отказался вести переговоры с Россией сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Россией.

«На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их (России) стороны, чтобы быть конструктивными», — ответил Зеленский на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CNN, вышедшему в эфир в воскресенье.

Он добавил, что не говорит с теми, «кто ставит ультиматумы». Президент также дал утвердительный ответ на вопрос, будет ли он «сражаться до конца».

«Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело — дипломатическое решение, а другое — Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что Минск — пустая бумажка», — сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что договор между двумя странами может быть заключен после того, как Россия покинет украинские территории, не уточнив, что именно имеет в виду.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в воскресенье, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но их дальнейшее затягивание Киевом усложнит возможность достижения договоренности с Москвой.