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Макрон позвонил Путину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Регулярные украинские атаки на Запорожскую атомную электростанцию чреваты катастрофическими последствиями, заявил президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

«С российской стороны обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями. Президент России информировал о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращен», — говорится в сообщении Кремля.

В целом лидеры провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции». «Выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ», — отметили в пресс-службе президента РФ.

«Владимир Путин также акцентировал, что украинские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители», — говорится в сообщении.

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