Россия бесплатно отправит дружественным странам удобрения

Россия бесплатно передаст развивающимся странам свои калийные удобрения, скопившиеся в портах европейских стран, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
«Наши производители, речь идет прежде всего о калийных удобрениях, готовы вообще на бесплатной основе передать их в развивающиеся страны, которые остро нуждаются в этих удобрениях», — сказал Путин.
Глава государства поручил МИД проработать этот вопрос. При этом Путин обвинил Европу в том, что Россия не может поставить удобрения в Азию и Африку через порты ЕС. По его словам, подобная дискриминация недопустима.
«Вышло разъяснение Еврокомиссии по этому вопросу. Оказывается, что покупать наши удобрения могут только страны Евросоюза, а поставка наших удобрений, так же как и белорусских, через порты европейских стран в те же развивающиеся страны — на рынки Азии, Африки, Латинской Америки — до сих пор запрещена», — уточнил он.
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