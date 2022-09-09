Россия бесплатно отправит дружественным странам удобрения

Россия бесплатно передаст развивающимся странам свои калийные удобрения, скопившиеся в портах европейских стран, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

«Наши производители, речь идет прежде всего о калийных удобрениях, готовы вообще на бесплатной основе передать их в развивающиеся страны, которые остро нуждаются в этих удобрениях», — сказал Путин.

Глава государства поручил МИД проработать этот вопрос. При этом Путин обвинил Европу в том, что Россия не может поставить удобрения в Азию и Африку через порты ЕС. По его словам, подобная дискриминация недопустима.

«Вышло разъяснение Еврокомиссии по этому вопросу. Оказывается, что покупать наши удобрения могут только страны Евросоюза, а поставка наших удобрений, так же как и белорусских, через порты европейских стран в те же развивающиеся страны — на рынки Азии, Африки, Латинской Америки — до сих пор запрещена», — уточнил он.