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Полумарафон Раевича пройдет в центре Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Тысячи спортсменов и любителей активного образа жизни пробегут в субботу разные дистанции по центру Новосибирска во время Сибирского фестиваля бега — полумарафона Александра Раевича.

Полумарафон состоится в двадцать пятый раз. Из-за эпидемиологической обстановки два года не проводили фестиваль в полном формате. Участвовали только взрослые спортсмены, количество дистанций было сокращено.

В этом году побегут и дети, и юниоры, и вновь состоится «забег» самых маленьких участников – ползунков. Изюминкой фестиваля по-прежнему останется полумарафон Раевича.  Бегуны на дистанцию 21,1 километра стартуют в 10.00 по местному времени.

Также по традиции фестиваль пройдет на площади Ленина в Новосибирске, беговые трассы пролягут по Красному проспекту. Кроме того, полумарафонская дистанция захватит еще и участок Октябрьской магистрали. Во время полумарафона дороги в центре Новосибирска будут перекрыты. 

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Сибирь #Новосибирск #Летние виды
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