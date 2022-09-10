Тысячи спортсменов и любителей активного образа жизни пробегут в субботу разные дистанции по центру Новосибирска во время Сибирского фестиваля бега — полумарафона Александра Раевича.

Полумарафон состоится в двадцать пятый раз. Из-за эпидемиологической обстановки два года не проводили фестиваль в полном формате. Участвовали только взрослые спортсмены, количество дистанций было сокращено.

В этом году побегут и дети, и юниоры, и вновь состоится «забег» самых маленьких участников – ползунков. Изюминкой фестиваля по-прежнему останется полумарафон Раевича. Бегуны на дистанцию 21,1 километра стартуют в 10.00 по местному времени.

Также по традиции фестиваль пройдет на площади Ленина в Новосибирске, беговые трассы пролягут по Красному проспекту. Кроме того, полумарафонская дистанция захватит еще и участок Октябрьской магистрали. Во время полумарафона дороги в центре Новосибирска будут перекрыты.