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Путин выразил соболезнования по поводу кончины Елизаветы II

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин направил телеграмму королю Великобритании Карлу III — в ней он выразил соболезнования в связи со смертью его матери, Елизаветы II, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский президент отметил, что с именем почившей королевы неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Великобритании. «На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене», — добавил он.

Путин попросил передать членам королевской семьи и всему народу Великобритании «слова искреннего сочувствия и поддержки», а также пожелал Карлу III « мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты».

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она правила страной 70 лет. Британский престол унаследовал сын Елизаветы 73-летний Чарльз, который взял себе тронное имя Карл III.

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Политика #Россия #Мир
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