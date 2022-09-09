Путин выразил соболезнования по поводу кончины Елизаветы II

Президент России Владимир Путин направил телеграмму королю Великобритании Карлу III — в ней он выразил соболезнования в связи со смертью его матери, Елизаветы II, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский президент отметил, что с именем почившей королевы неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Великобритании. «На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене», — добавил он.

Путин попросил передать членам королевской семьи и всему народу Великобритании «слова искреннего сочувствия и поддержки», а также пожелал Карлу III « мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты».

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она правила страной 70 лет. Британский престол унаследовал сын Елизаветы 73-летний Чарльз, который взял себе тронное имя Карл III.