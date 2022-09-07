Заключенный Навальный стал «злостным нарушителем»

Отбывающий срок в колонии строгого режима Алексей Навальный снова переведен в штрафной изолятор. Его отправили туда на 15 суток, назвав «злостным нарушителем», сообщил оппозиционер в соцсетях.

Что стало причиной отправки в изолятор на этот раз, неизвестно. За последний месяц Навального переводили в штрафной изолятор уже четыре раза. В прошлый раз это сделали якобы из-за расстегнутой верхней пуговицы робы.

Ему также выносили предостережение за создание профсоюза для граждан, трудоустроенных на предприятиях уголовно-исполнительной системы. Администрация колонии посчитала, что такие действия создают условия для совершения административного правонарушения.

Алексея Навального этапировали в исправительную колонию №6, расположенную в поселке Мелехово Владимирской области, в середине июня 2022 года.