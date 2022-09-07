НАВЕРХ
Актуальная тема
Дела Навального
Актуальная тема
Дела Навального
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Заключенный Навальный стал «злостным нарушителем»

Источник:
Sibnet.ru
450 8
Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Отбывающий срок в колонии строгого режима Алексей Навальный снова переведен в штрафной изолятор. Его отправили туда на 15 суток, назвав «злостным нарушителем», сообщил оппозиционер в соцсетях.

Что стало причиной отправки в изолятор на этот раз, неизвестно. За последний месяц Навального переводили в штрафной изолятор уже четыре раза. В прошлый раз это сделали якобы из-за расстегнутой верхней пуговицы робы.

Ему также выносили предостережение за создание профсоюза для граждан, трудоустроенных на предприятиях уголовно-исполнительной системы. Администрация колонии посчитала, что такие действия создают условия для совершения административного правонарушения.

Алексея Навального этапировали в исправительную колонию №6, расположенную в поселке Мелехово Владимирской области, в середине июня 2022 года.

Тема: Дела Навального
Навального наказали за расстегнутую пуговицу
Навальный получил предостережение за создание профсоюза
Навального перевели в колонию строгого режима
Суд отклонил очередную жалобу Навального
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российский фильм неожиданно превзошел зарубежный хит в прокате
Семья нашла жуткую комнату в подвале купленного дома
Загадочный объект проследил за космонавтами МКС
Модель показала обнаженную грудь после победы в кулачном бою
Обсуждение (8)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
128
Шойгу рассказал о попытках наступления украинской армии
48
Украинский десант атаковал Запорожскую АЭС
45
Медведев призвал Запад «не играть со смертью»
37
МИД РФ пригрозил ядерным оружием
31
Путин рассказал о главном приобретении СВО