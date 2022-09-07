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Названы запрещенные в школьном меню продукты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Макароны по-флотски с фаршем, сырокопченые колбасы, яичница, макароны с яйцом, фаршированные блинчики, форшмак запрещены в системе школьного питания, говорится в сообщении Роспотребнадзора на официальном сайте ведомства.

Также особо подчеркивается, что в школьное меню не должны включаться продукты и блюда, которые вызывают раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта, продукты с жирами животного происхождения, с высоким содержанием соли и сахара, включая газированные напитки.

Ставка в школьном меню традиционно делается на блюда, которые соответствуют завтраку, — каши, творожные и яичные блюда, овощи и фрукты, горячие напитки.

Кроме этого, в списке разрешенных «обеденные» блюда — овощные закуски, горячие супы, мясные и рыбные блюда, мясные запеканки и гарниры, предпочтительно из овощей и круп.

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Жизнь #Образование
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