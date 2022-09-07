АвтоВАЗ отказался от Lada X-Ray

АвтоВАЗ не планирует перезапускать производство автомобиля Lada X-Ray, сообщил глава компании Максим Соколов в рамках Восточного экономического форума.

«Отвечу коротко — никогда. Мы не планируем возобновлять его производство, поскольку слишком большой комплект автокомпонентов, используемый в данном автомобиле, заблокирован сегодня для поставок», — сказал Соколов в интервью ТАСС.

По словам главы компании, весной 2023 года на тольяттинской площадке производителя будет перезапущено производство обновленной версии Lada Vesta на собственной платформе. На рубеже 2022-2023 года автопроизводитель планирует восстановить производство Lada Largus.

Lada X-Ray позиционировался как компактный кроссовер. Название — аббревиатура: X —обозначение типа кузова, «R» от слова «Recreation» («отдых»), «A» — «Activity» («активность»), а «Y» — «Your» («твой») или «Young» («молодой»). Серийное производство стартовало в 2015 году. В феврале 2022 сборка была остановлена из-за перебоев в поставках запчастей.