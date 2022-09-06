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Эксперт перечислил нужные иранским авто доработки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Hamed Malekpour/Tasnim News Agency / CC BY 4.0

Иранским автомобилям Iran Khodro, собирающимся выйти на российский рынок, понадобятся доработки: система обогрева и дополнительная антикоррозийная обработка, сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Принципиально машины для холодного российского климата и жаркого иранского могут отличаться максимум термостатом. Все остальное у наших машин одинаково. Разве что еще могут отсутствовать какие-то системы подогрева (например, сидений, стекол или руля). Но это дело поправимое, их можно добавить», — сказал Хайцеэр в эфире радио Sputnik.

Он считает, что иранским автомобилям в России может понадобиться дополнительная антикоррозийная обработка днища, а также мест стыка резиновых поверхностей и металла.

По мнению Хайцеэра, все неудобства, которые могут возникнуть после покупки иранской машины в России, будут компенсированы ее низкой стоимостью.

Два иранских производителя — Iran Khodro и SAIPA — представили автомобили на выставке MIMS-2022. Главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков посчитал, что в России цена седана Shahin может быть 1,2 миллиона рублей.

Машины иранского автопрома

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