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Иранский автопром: какие авто поедут в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Иранские автопроизводители активно поглядывают в сторону российского рынка. Страна, находящаяся под санкциями 40 лет, не может похвастаться суперсовременными моделями, но готова предложить россиянам дешевые седаны.

История автомобилестроения в Иране не самая богатая и насчитывает немногим больше полвека. Сначала братья Ахмад и Махмуд Хайями в 1962 году основали компанию Iran Khodro (khodro с персидского — автомобиль). По официальным данным, производственные мощности предприятия превышают 1 миллион автомобилей в год. Компания сначала сотрудничала с британским Rootes Arrow, а затем с французским Peugeot.

Второй крупный автопроизводитель Ирана — SAIPA (французский Socit Anonyme Iranienne de Production Automobile), был создан в 1966 году для сборки автомобилей Citroen по лицензии для иранского рынка.

Модели-долгожители

Первый автомобиль, который начали собирать в Иране, — британский Hillman Hunter. Машину назвали Paykan (с персидского «стрела»). Это заднеприводный седан или пикап с двигателем 1,8 литра и четырехступенчатой механикой.

Иранский автомобиль Paykan
Paykan
Фото: Wikipaykan / CC BY-SA 4.0

Его выпускали с 1967 по 2005 год, пока иранское правительство не предложило Iran Khodro крупную сумму в качестве «компенсации» за прекращение производства устаревшего неэкологичного автомобиля. До сих пор Paykan — половина иранского автопарка. Сейчас модель под именем New Paykan делают в Судане, преимущественно из иранских комплектующих.

С 2003 года с конвейеров сходит Iran Khodro Samand. Его название связано с известной в Иране породой лошадей. Это переднеприводный седан, созданный на базе Peugeot 405.

Машину оснащают бензиновым или двухтопливными двигателями объемом 1,7 или 1,8 литра (мощность 110-113 лошадиных сил). В комплектации есть гидроусилитель руля, боковые зеркала с элетроприводом и подогревом, системы ABS и EBD, задние датчики парковки.

Iran Khodro Samand
Iran Khodro Samand
Фото: Drsaeed90 / CC BY-SA 3.0

Samand с 2006 по 2009 год присутствовал на российском рынке, но популярным не стал из-за ржавеющего кузова и плохого качества сборки. Сейчас на сайтах по продаже авто их выставляют в среднем за 150 тысяч рублей.

Царство седанов

Седаны — самый популярный тип кузова в арабском мире, где традиционно равнодушны к хэтчбекам и кроссоверам.

Iran Khodro Runna — третий пассажирский автомобиль, спроектированный в Иране, выпускается с 2010 года. Основой стал Peugeot 206. У имени Runna две интерпретации — дрифт или бегун (от английского runner). Седан комплектуют бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 110 лошадиных сил или 1,7 литровым газовым механической коробкой. В оснащение входят подушки безопасности, ABS, усилитель руля и электропакет окон.

Чуть посовременнее Iran Khodro Dena, построенная на платформе Samand. Названа в честь пика Дена. Сходит с конвейера с 2015 года. Это тоже переднеприводный автомобиль с бензиновым двигателем 1,7 литра, пятиступенчатой МКПП или шестиступенчатой МКПП. У авто в том числе есть круиз-контроль и кондиционер.

Самый современный из моделей Iran Khodro — седан Tara. Это перелицованный Peugeot 301, чье производство стартовало в 2021 году. Укомплектован 1,6-литровым двигателем, развивающим 113 лошадиных сил, шестидиапазонным автоматом, четырьмя подушками безопасности, круиз-контролем и камерой заднего вида.

Седан SAIPA Shahin выпускается с 2020 года. По заявлениям автозавода, построен на первой полностью иранской платформе, которая, впрочем, использовала переднеприводную Toyota B. В авто используется 1,5 литровый двигатель мощностью 112 лошадиных сил, пятиступенчатой механической коробкой передач. Оснащается климат-контролем, бесключевым доступом с кнопкой запуска двигателя, системой контроля давления в шинах, камерой заднего вида, парктрониками и обогревом зеркал.

Iran Khodro готовится запустить в производство и «первый национальный кроссовер» — Rira. Он построен на модифицированной платформе IKP1 – локализованной платформе от французского концерна PSA Peugeot Citroen, которая используется в Peugeot 208, 508 и 2008, а также Citroen C-Elysee и других моделях.

Переднеприводный кроссовер Rira получит двигатели 1,6 литра мощностью 113 или 168 лошадиных сил, которые работают с шестидиапазонным «автоматом».

Будет ли спрос

Новейшие Tara и Shahin в Иране стоят 12-18 тысяч долларов (720 тысяч — 1 миллион рублей). В России цены будут выше.

«Учитывая, что в Иране выпускают не самые современные автомобили, шансов занять большую долю рынка в нашей стране у них немного. Ведь российский потребитель выбирает, в первую очередь, внешне симпатичные машины. И репутацию бренда. У иранских автомобилей эти параметры далеко не на первом месте», — прокомментировал «Автостату» представитель автодилера Алексей Макаров.

По его мнению, с точки зрения позиционирования они могут торговаться в нише дешевых седанов, которые активно покупают корпоративные парки и которых сейчас катастрофически не хватает.

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