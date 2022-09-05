Абонентам Ростелекома включили новые познавательные каналы

Вещание познавательных телеканалов Travelxp HD и Travelxp 4K началось для абонентов Ростелекома, сообщает пресс-служба компании.

Канал Travelxp HD будет доступен на кнопке 212 в Видеосервисе Wink и Интерактивном ТВ в следующих пакетах: «Трансформер» (Женская коллекция), «Максимум», «Премиум», «Оптимальный» (Архив 2020), «Продвинутый» (Архив 2020), «Максимальный» (Архив 2020).

Travelxp HD — телеканал, начавший свое вещание в феврале 2011 года. Он является первым в Индии каналом о путешествиях в формате высокой четкости. Это крупнейший мировой производитель оригинального контента познавательной тематики.

Канал Travelxp 4К будет доступен на кнопке 258 в Видеосервисе Wink и Интерактивном ТВ в следующих пакетах: «Трансформер» (Каналы в 4К), «Максимум», «Премиум», «Стартовый» (Архив 2020), «Оптимальный» (Архив 2020), «Продвинутый» (Архив 2020), «Максимальный» (Архив 2020), «Идеальный HD» (Архив 2020), «Для ценителей».

Travelxp 4K стал первым в мире каналом, успешно запустившим 4K с разрешением 3840x2160. В эфирной сетке передачи собственного производства различных тематик — о необычных и популярных точках планеты, культуре и кухнях народов мира, о природе и традициях.