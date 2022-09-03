«Голос 60+» будет выходить по воскресеньям

Премьера пятого сезона шоу «Голос 60+» состоится на Первом канале в воскресенье, 4 сентября.

Кресла наставников в пятом сезоне «Голоса 60+» заняли Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Игорь Корнелюк и Александр Малинин.

Вместо Дмитрия Нагиева ведущей шоу стала Лариса Гузеева. Это стало главным изменением в проекте и вызвало бурную реакцию у зрителей. Многие не верят, что она сможет заменить харизматичного и опытного Нагиева.

«Голос 60+» теперь будет выходит в эфир по воскресеньям, вместо пятницы. Проект будут показывать в 19.00 на Первом канале.