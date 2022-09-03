НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Голос 60+» будет выходить по воскресеньям

Источник:
Sibnet.ru
180 0
Фото: © соцсети

Премьера пятого сезона шоу «Голос 60+» состоится на Первом канале в воскресенье, 4 сентября.

Кресла наставников в пятом сезоне «Голоса 60+» заняли Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Игорь Корнелюк и Александр Малинин.

Вместо Дмитрия Нагиева ведущей шоу стала Лариса Гузеева. Это стало главным изменением в проекте и вызвало бурную реакцию у зрителей. Многие не верят, что она сможет заменить харизматичного и опытного Нагиева.

«Голос 60+» теперь будет выходит в эфир по воскресеньям, вместо пятницы. Проект будут показывать в 19.00 на Первом канале.

Еще по теме
Певицу из Новосибирска не взяли в полуфинал «Ну‑ка, все вместе!»
Объявлена дата премьеры новой «Битвы экстрасенсов»
Премьера дуэта Алсу и Баскова откроет шоу «Ну-ка, все вместе!»
Первый канал объявил дату выхода шоу «Голос 60+»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Александр Гудков спародировал клип «Я русский»
ВСУ пошли в контрнаступление на юге Украины
Кремль оценил обещание Зеленского вернуть украинские территории
Украинские силы высадили десант для захвата Запорожской АЭС
Обсуждение (0)
Картина дня
Украинский десант атаковал Запорожскую АЭС
Медведев призвал Запад «не играть со смертью»
Запад установит предельную цену российской нефти
Wildberries опроверг повышение стоимости возврата
Самое обсуждаемое
128
Шойгу рассказал о попытках наступления украинской армии
99
Украинские силы высадили десант для захвата Запорожской АЭС
59
МИД России обвинил Украину в ядерном терроризме
59
США помогли Украине с планированием контрнаступления
58
Кремль оценил обещание Зеленского вернуть украинские территории